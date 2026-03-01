Fu Carlo Magno a volere per la Chiesa una sola voce

Carlo Magno desiderava che la Chiesa parlasse con una sola voce, un'idea che ha segnato la storia del pensiero e degli eventi politici. La sua volontà si riflette nel tentativo di unificare le posizioni ecclesiastiche sotto un’unica autorità, influenzando così il rapporto tra potere spirituale e temporale. Questa volontà è documentata nelle fonti storiche che ne attestano l’intento e le azioni concrete messe in atto in quel periodo.

Nella storia del pensiero critico, ma anche nella storia degli avvenimenti politici, un posto di rilievo è occupato dal concetto di «rivoluzione regressiva»: un cambiamento di status, cioè, di carattere più o meno radicale, che invece di far ruotare in avanti le proverbiali lancette dalla storia, imprimono al movimento del tempo un brusco ritorno all'indietro. Gli esempi storici sono numerosi: la Guerra di Vandea e il Termidoro in Francia, la «rivoluzione borbonica» in Italia, la rivoluzione franchista in Spagna, la controrivoluzione di Miklós Horthy in Ungheria, le stesse «rivoluzioni» conservatrici incarnate dal fascismo e dal nazismo....