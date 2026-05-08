Canoa velocità | Della Giustina Craciun e Di Liberto in finale a Szeged

Durante la sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità a Szeged, in Ungheria, tre atleti italiani sono riusciti a qualificarsi per la finale. La competizione vede in gara i rappresentanti nazionali in diverse categorie, con alcune gare ancora in corso. La manifestazione prosegue con le semifinali e le finali, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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La sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Szeged in Ungheria, continua a riservare soddisfazioni ai colori azzurri. Olympia Della Giustina nel C1 500 Femminile, Nicolae Craciun nella medesima distanza in campo maschile e Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 maschile centrano il pass per la finale A. Nella prima batteria del C1 500 femminile Olympia Della Giustina vince con il tempo di 2:10.52 e stacca il pass diretto per la Finale A. Nella quarta batteria del C1 500 uomini Nicolae Craciun termina quinto con 2:00.47 e si qualifica per la semifinale. Nella seconda batteria del K1 500 femminile Agata Fantini termina quarta con 1:57.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità: Della Giustina, Craciun e Di Liberto in finale a Szeged Notizie correlate Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschileA Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a SzegedK1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto K1 500 M: Achille Spadacini | Alessio Campari K1 200 W: Lucrezia Zironi C1 200 M: Nicolae Craciun C1 500 M:... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Szeged: gli equipaggi azzurri al via in Ungheria per l'esordio stagionale nella Coppa del Mondo; Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a Szeged; Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in gara; Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri. Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschileA Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. La sessione mattutina dedicata alle batterie e alle ... oasport.it Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in garaIl tempio della canoa di Szeged darà il via alla Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, i migliori interpreti della ... cronacamilano.it #CONEGLIANO ex area Zanussi, il nuovo biglietto da visita della Conegliano del futuro Nell'articolo de L'Azione tutti i dettagli. Ogni settimana la migliore cronaca locale. Ogni mese Speciali tematici e approfondimenti. Tutto a portata di smartphone con - facebook.com facebook