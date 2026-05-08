Canoa velocità | Della Giustina Craciun e Di Liberto in finale a Szeged
Durante la sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità a Szeged, in Ungheria, tre atleti italiani sono riusciti a qualificarsi per la finale. La competizione vede in gara i rappresentanti nazionali in diverse categorie, con alcune gare ancora in corso. La manifestazione prosegue con le semifinali e le finali, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
La sessione pomeridiana della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Szeged in Ungheria, continua a riservare soddisfazioni ai colori azzurri. Olympia Della Giustina nel C1 500 Femminile, Nicolae Craciun nella medesima distanza in campo maschile e Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 maschile centrano il pass per la finale A. Nella prima batteria del C1 500 femminile Olympia Della Giustina vince con il tempo di 2:10.52 e stacca il pass diretto per la Finale A. Nella quarta batteria del C1 500 uomini Nicolae Craciun termina quinto con 2:00.47 e si qualifica per la semifinale. Nella seconda batteria del K1 500 femminile Agata Fantini termina quarta con 1:57.🔗 Leggi su Oasport.it
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