Coppa del Mondo di Canoa Velocità Tacchini-Casadei conquistano l’argento nel C2 500 metri
Nella tappa di Szeged della Coppa del Mondo di Canoa Velocità, i due atleti italiani hanno ottenuto la medaglia d’argento nel C2 500 metri. I vicecampioni olimpici di Parigi 2024 hanno concluso la gara in seconda posizione, salendo sul podio della competizione internazionale. La gara si è svolta il 10 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.
Szeged, 10 maggio 2026 – I vicecampioni olimpici di Parigi 2024, del C2 500 metri, salgono sul podio in Coppa del Mondo di Canoa Velocità. Nel primo appuntamento stagionale del circuito iridato Carlo Tacchini e Gabriele Casadei conquistano l’argento al termine di una bella finale combattuta fino all’ultima pagaia, nel lago di Szeged, in Ungheria, con il tempo di 1’36?32. A vincere la finale è la coppia formata dagli atleti individuali neutrali Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, con crono di 1’35?90. Il terzo gradino va ai brasiliani Gabriel Assuncao Nascimento e Jamael Jacky Nascimento Godmann con il tempo di 1’37?16. L’Italia, come lo stesso Casadei, fa bis in competizione, dopo che nella giornata di ieri, è arrivato uno splendido bronzo nel C1 1000 metri, grazie sua bella prova in gara.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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