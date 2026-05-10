Coppa del Mondo di Canoa Velocità Tacchini-Casadei conquistano l’argento nel C2 500 metri

Nella tappa di Szeged della Coppa del Mondo di Canoa Velocità, i due atleti italiani hanno ottenuto la medaglia d’argento nel C2 500 metri. I vicecampioni olimpici di Parigi 2024 hanno concluso la gara in seconda posizione, salendo sul podio della competizione internazionale. La gara si è svolta il 10 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

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Szeged, 10 maggio 2026 – I vicecampioni olimpici di Parigi 2024, del C2 500 metri, salgono sul podio in Coppa del Mondo di Canoa Velocità. Nel primo appuntamento stagionale del circuito iridato Carlo Tacchini e Gabriele Casadei conquistano l’argento al termine di una bella finale combattuta fino all’ultima pagaia, nel lago di Szeged, in Ungheria, con il tempo di 1’36?32. A vincere la finale è la coppia formata dagli atleti individuali neutrali Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, con crono di 1’35?90. Il terzo gradino va ai brasiliani Gabriel Assuncao Nascimento e Jamael Jacky Nascimento Godmann con il tempo di 1’37?16. L’Italia, come lo stesso Casadei, fa bis in competizione, dopo che nella giornata di ieri, è arrivato uno splendido bronzo nel C1 1000 metri, grazie sua bella prova in gara.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canoa velocità, argento per Casadei e Tacchini in Coppa del Mondo a SzegedSecondo podio azzurro nella tappa ungherese: la coppia italiana chiude seconda nel C2 500. Canoa velocità, Casadei/Tacchini in semifinale nel C2 500 a Szeged col secondo cronoSi completa la seconda giornata di gare a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: nella sessione... Argomenti più discussi: I calendari provvisori della Coppa del Mondo 2026-2027; Ciclismo, Coppa del Mondo: a Montesilvano la tappa conclusiva della stagione; Ecco il calendario provvisorio della coppa femminile 2026/27: doppia discesa a Beaver Creek, ben 12 i giganti; Coppa del Mondo di fioretto – Istanbul è solo azzurra: altri due ori per l’Italia nelle gare a squadre! La formazione maschile trionfa sulla Francia, il Dream Team femminile fa en plein con 5 vittorie di fila in stagione.