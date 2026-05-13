Coppa del Mondo di canoa velocità l’Italia riparte da Brandeburgo
Dopo aver ottenuto due medaglie a Szeged, la nazionale italiana di canoa velocità si prepara per la seconda tappa stagionale a Brandeburgo. La competizione si svolge in Germania e rappresenta un momento importante per il team, che punta a migliorare i risultati ottenuti nelle precedenti gare. La partecipazione include diverse categorie e atleti italiani pronti a sfidarsi sulle acque tedesche.
Dopo le due medaglie conquistate a Szeged, la nazionale azzurra affronta la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Brandeburgo. Venti gli atleti convocati nella velocità, al via anche la paracanoa per l’esordio internazionale del 2026. La Coppa del Mondo di canoa velocità si sposta in Germania. Dopo il weekend inaugurale di Szeged, chiuso dall’Italia con due medaglie, il circuito internazionale approda a Brandeburgo per il secondo appuntamento stagionale, in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio. Quattro giornate di gare che vedranno protagonisti gli specialisti della velocità ma anche il debutto stagionale della paracanoa nel massimo circuito internazionale.🔗 Leggi su Sportface.it
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