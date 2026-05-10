Canoa velocità argento per Casadei e Tacchini in Coppa del Mondo a Szeged

Durante la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità a Szeged, in Ungheria, l’Italia ottiene un secondo podio con una coppia maschile che si piazza seconda nel C2 500. Nella stessa occasione, Zironi e Rossetti arrivano quinta nel K2 500 femminile. La competizione vede dunque i colori italiani protagonisti anche in questa fase iniziale del circuito internazionale.

Secondo podio azzurro nella tappa ungherese: la coppia italiana chiude seconda nel C2 500. Quinta piazza per Zironi e Rossetti nel K2 500 femminile Arriva il secondo podio per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Szeged, in Ungheria. Nella giornata conclusiva della manifestazione, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano il secondo posto nel C2 500 maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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