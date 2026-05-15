Al festival di Cannes, la Red Sea Film Foundation ha organizzato il tradizionale gala “Women in Cinema” nei pressi della città. L'evento ha visto la partecipazione di numerose star e registe, che sono state celebrate durante la serata. Tra gli ospiti presenti, alcuni sono stati premiati per il loro contributo al cinema. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa, con numerosi scatti fotografici e interventi sul palco. La serata ha attirato l’attenzione di media e pubblico presente al festival.

(LaPresse) La Red Sea Film Foundation ha accolto ospiti e premiate all’edizione annuale del gala “ Women in Cinema ”, organizzato nei pressi di Cannes. L’evento celebra le donne che si sono distinte nel mondo dell’intrattenimento e del cinema attraverso il loro contributo artistico e professionale. Tra le sei protagoniste premiate di quest’anno figurano la regista marocchina Laïla Marrakchi, l’attrice e produttrice nigeriana Genevieve Nnaji, l’attrice e cantante indiana Tara Sutaria, la regista ruandese Marie-Clementine Dusabejambo, la filmmaker indonesiana Kamila Andani e l’attrice e sceneggiatrice saudita Aixa Kay. Alla serata hanno partecipato anche l’attrice Demi Moore e la regista Chloé Zhao, entrambe membri della giuria del Festival di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannes, gala Women in Cinema: star e registe celebrate al festival

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Ana De Armas at the @RedSeaFilm Women In Cinema Gala last night

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