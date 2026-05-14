A Cannes si è discusso ieri dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore cinematografico, con l’apertura di un intervento che ha definito questa tecnologia “utile al cinema”. Mentre alcuni professionisti del settore hanno espresso interesse, diverse star si sono opposte all’adozione dell’IA, sollevando questioni sui diritti degli artisti e sull’impatto sulla creatività. L’occasione ha visto confronti tra le posizioni di chi vede l’IA come una risorsa e chi teme ripercussioni negative.

L’intelligenza artificiale, la sua espansione, i diritti degli artisti. Se ne è parlato ieri a Cannes. Per Peter Jackson, il regista celebrato con la Palma d’oro alla carriera, la IA è solo uno strumento come un altro, piuttosto che una minaccia per il cinema. Il regista del Signore degli Anelli, che ha tenuto ieri mattina una masterclass, ha detto che nonostante l’intelligenza artificiale stia per "distruggere il mondo", se applicata al cinema "non la detesta". Si spiega ancora meglio: "È solo un effetto speciale: non è diversa dagli altri effetti speciali". Tuttavia, ha detto che è assolutamente cruciale proteggere i diritti degli attori sulla loro immagine, e impedire che i loro tratti vengano "rubati" dalla IA e usati nei film senza il loro permesso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cannes a tutta IA. L’apertura di Jackson: "È utile al cinema". Ma le star insorgono

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