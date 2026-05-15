Al Festival di Cannes, nella serata di martedì, si è tenuta una cerimonia speciale dedicata a Il Signore degli Anelli. Durante l’evento, il regista vincitore dell’Oscar ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria da parte dell’attore che interpretava Frodo Baggins. La serata ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti della saga, creando un momento di celebrazione per la serie cinematografica. Nel corso dell’evento, il regista ha anche affrontato temi legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema.

Martedì sera al Festival di Cannes si è svolta una vera e propria reunion de Il Signore degli Anelli, con il regista premio Oscar Peter Jackson che ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria da Elijah Wood, l’attore che ha interpretato Frodo Baggins nella saga fantasy. Il neovincitore ha tenuto un discorso in cui ha raccontato la genesi, le difficoltà e il successo della saga fantasy, ma non solo. Jackson ha fatto un importante punto della situazione sul mercato cinematografico e sulle sue frontiere. Definisce l’IA, ad esempio, ‘pericolosa ma necessaria’. Vediamo insieme come il regista abbia smosso le acque di Nizza con le sue interessanti riflessioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes 79: Peter Jackson ritira la Palma D’oro e parla de ‘Il Signore degli Anelli’ e dell’IA nel cinema

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