Durante la presentazione di un nuovo film a Cannes nel 2026, il regista iraniano ha commentato la questione del conflitto tra Iran e Stati Uniti, affermando che ogni omicidio, indipendentemente dalle circostanze, rappresenta un crimine. Ha sottolineato come le vittime siano spesso bambini o manifestanti coinvolti in proteste o situazioni di guerra, evidenziando la gravità delle perdite umane legate alle tensioni tra i due paesi. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sul conflitto internazionale e le sue conseguenze.

Cannes, 16 maggio 2026 – “Ogni omicidio è un crimine”, dice il regista iraniano Asghar Farhadi, a proposito del conflitto che oppone Iran e Stati Uniti. Farhadi è uno dei grandi maestri di quello che, da alcuni anni, è una sorta di rinascimento iraniano cinematografico. Vincitore di due Oscar, ha presentato a Cannes in concorso il film Storie parallele. Farhadi, 54 anni, vive fuori dall’Iran dal 2023, anche se afferma di essere stato a Teheran la scorsa settimana, e di avere visto l’impatto di “due eventi tragici”. L’attacco di Usa e Israele a Teheran e la repressione interna del regime degli Ayatollah. “Uno di questi eventi è la morte di numerose persone innocenti, bambini, popolazione civile che è morta a causa della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cannes 2026, l’Iran di Farhadi: “Bambini e dimostranti, di guerra o di regime ogni omicidio è crimine”

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