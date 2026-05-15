Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, il regista iraniano ha parlato della perdita di bambini e della violenza contro manifestanti nel suo paese. Ha descritto come la guerra abbia portato alla morte di molti bambini e come i dimostranti siano stati brutalmente repressi. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra i presenti, portando il focus su una realtà difficile e spesso nascosta. La sua testimonianza ha aperto uno spazio di discussione su quanto avviene nel suo paese d’origine.

La conferenza stampa di Asghar Farhadi al Festival di Cannes 2026 si è trasformata in un momento di profonda riflessione sulla tragedia che sta consumando il suo paese natale, l’Iran. Il regista due volte premio Oscar, presente sulla Croisette per presentare il suo nuovo film Parallel Tales, ha pronunciato parole che hanno scosso la platea: “ Ogni omicidio è un crimine “. Non ci è voluto molto prima che il cineasta iraniano venisse interrogato sulla guerra in corso tra Iran, USA e Israele. Farhadi, che vive fuori dall’Iran dal 2023, ha rivelato di essere stato a Teheran la settimana scorsa, dove ha potuto constatare direttamente l’impatto devastante di due eventi tragici che hanno segnato profondamente il paese. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Bambini morti in guerra, manifestanti massacrati”: il dolore di Farhadi scuote Cannes 2026

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