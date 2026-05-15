Asghar Farhadi ha parlato del conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele durante la conferenza stampa di Histoires parallèles al Festival di Cannes, condividendo parole molto dure sulla violenza e sulle vittime civili. Il regista premio Oscar, che vive fuori dall’Iran dal 2023 ma che ha raccontato di essere stato recentemente a Teheran, ha definito “ estremamente crudeli e tragici ” gli eventi a cui ha assistito nel suo Paese. Dichiarazione “ Uno di questi eventi è stata la morte di numerose persone innocenti, bambini e civili uccisi dalla guerra. Ma prima ancora della guerra abbiamo assistito alla morte di manifestanti scesi in strada per protestare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Asghar Farhadi rompe il silenzio sulla guerra in Iran a Cannes: “Ogni omicidio è un crimine”

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