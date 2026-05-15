Cannes 2026 giorno 4 | l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia – Le videonews

Oggi al Festival di Cannes si è svolto il quarto giorno dell’edizione 79, con particolare attenzione all’arrivo di un attore noto per i suoi ruoli iconici nel cinema. Questa sera ha presentato il suo primo film da regista, intitolato ‘Volo notturno per Los Angeles’. Nel frattempo, nelle discussioni si fa spazio anche l’uso dell’intelligenza artificiale, che ha rivitalizzato l’interesse e le conversazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento per il settore cinematografico internazionale.

(Adnkronos) – Festival di Cannes. Edizione 79. Giorno 4. A Cannes c’è grande attesa per l’arrivo di John Travolta che questa sera svela al mondo il suo debutto alla regia dal titolo ‘Volo notturno per Los Angeles’. Un film che nasce dalla passione del divo per l’aviazione, che ha da sempre e che lo ha portato a ottenere la licenza per pilotare numerosi modelli di aerei. E li ha persino pilotati in due film: ‘Senti chi parla’e ‘Nome in codice: Broken Arrow’. A Cannes porta una storia adatta a tutte le età che racconta la storia di un bambino che attraversa gli Stati Uniti con la madre per arrivare a Hollywood. Un viaggio che segna il destino del bambino. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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