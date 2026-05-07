Soderbergh e l’IA | il nuovo film sull’ultima intervista di John Lennon

Il regista ha annunciato un nuovo film che utilizza l’intelligenza artificiale per ricostruire i volti di John Lennon e Yoko Ono, basandosi sull’ultima intervista rilasciata dal musicista. In questo progetto, l’uso del digitale è limitato al 10 per cento, mantenendo un forte legame con le tecniche tradizionali di ripresa. La produzione si concentra sull’integrazione tra tecnologia e metodi classici di narrazione cinematografica.

? Cosa scoprirai Come farà l'IA a ricostruire i volti di Lennon e Yoko?. Perché Soderbergh ha limitato l'uso del digitale al dieci percento?. Chi ha dato il permesso ufficiale per usare l'immagine di Lennon?. Quali dilemmi etici solleva la creazione di video mai esistiti?.? In Breve Il film conterrà il 90% di immagini d'archivio e il 10% di IA.. L'intervista di nove ore fu rilasciata a Jonathan Cott a New York.. Sean Lennon sostiene il progetto per ricostruire i momenti al Record Plant.. Il documentario di 90 minuti sarà presentato in anteprima al festival di Cannes.. A New York, dodici ore prima del tragico assassinio che segnò la fine di una vita, John Lennon rilasciò un’intervista di oltre nove ore a Jonathan Cott.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soderbergh e l’IA: il nuovo film sull’ultima intervista di John Lennon Notizie correlate Leggi anche: Il figlio di John Lennon al Santa Maria della Scala: “Mi piacerebbe fare qui una mostra” Bivacco ai giardini John Lennon, allontanati tre operai egizianiTolentino, 9 aprile 2026 - Bivaccano ai giardini pubblici John Lennon, a Tolentino, ma vengono identificati e allontanati dagli agenti della Polizia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: John Lennon rivive grazie all’IA nel documentario The last interview di Steven Soderbergh; John Lennon ricreato con l'intelligenza artificiale?; Cannes 79 preview – Il film di Steven Soderbergh su John Lennon; CANNES, RIFLETTORI SUI DOCUMENTARI DI HOWARD E SODERBERGH. John Lennon rivive grazie all’IA nel documentario The last interview di Steven SoderberghIl regista premio Oscar ha utilizzato la tecnologia per illustrare l’ultima intervista rilasciata dall’ex Beatle 12 ore prima della sua morte ... msn.com John Lennon ricreato con l'intelligenza artificiale?05 mag 2026 - Il regista Steven Soderbergh ha parlato del nuovo docufilm sul Beatle, in collaborazione con Meta ... rockol.it Nel marzo del 1974, durante il famoso “lost weekend” in cui Lennon si separò da Yoko per circa un anno e mezzo e si trasferì a Los Angeles con la fidanzata May Pang, Paul e John tornarono a vedersi più spesso. Fu in questo periodo che furono scattate le ult - facebook.com facebook #Francia Un limone con la montatura di occhiali di John Lennon. È l'etichetta di "John Lemon", birra francese che, dal 1° luglio, non sarà più commercializzata. Yoko Ono, vedova del grande artista assassinato nel 1980 è riuscita a bloccarne la commercializ x.com