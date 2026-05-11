Cannes 2026 le 10 cose da sapere tra Park Chan-wook Travolta Lennon in AI e l’assenza di Hollywood

Il Festival di Cannes del 2026 si presenta con un programma ricco di sorprese e assenze significative. Tra i protagonisti figurano registi come Park Chan-wook e star come Travolta, mentre le intelligenze artificiali ispirano nuove discussioni con riferimenti a Lennon. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per il cinema internazionale, riflettendo anche i cambiamenti e le tensioni nel settore. Quest’anno, inoltre, si nota l’assenza di grandi produzioni hollywoodiane.

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Cannes, più che un festival, è sempre stato un termometro. Misura la temperatura del cinema, certo, ma anche quella del mondo che lo produce, lo finanzia, lo censura, lo celebra e, quando serve, lo usa come campo di battaglia simbolico. L’edizione numero 79 del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, arriva infatti in un momento in cui il glamour della Croisette sembra quasi un esercizio di resistenza: tappeti rossi, abiti da sogno e flash, ma sullo sfondo guerre, tensioni geopolitiche, crisi industriali, il ritorno ingombrante dell’intelligenza artificiale e una Hollywood che quest’anno sceglie di non mandare i suoi blockbuster a farsi giudicare dal tribunale più elegante e spietato del cinema mondiale.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cannes 2026, le 10 cose da sapere tra Park Chan-wook, Travolta, Lennon in AI e l’assenza di Hollywood ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cannes 2026, Park Chan-wook presidente della giuria Cannes 2026: Park Chan-wook è il nuovo Presidente di GiuriaCome riportato ufficialmente da Deadline, sarà il maestro sudcoreano Park Chan-wook a presiedere la giuria internazionale che assegnerà la Palma... Argomenti più discussi: Festival di Cannes 2026, il programma completo della 79ª edizione: Demi Moore in giuria; Cannes line up, le 10 cose da sapere del festival 2026; I 10 film più attesi di Cannes 2026: dalla malinconia di Almodóvar ai fantasmi d'Europa di Pawlikowski; I 10 film più belli del 2013 per noi di Sugarpulp. La giuria del Cannes 2026 di Park Chan-wook aggiunge Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård e altri reddit Cannes 2026, le 10 cose da sapere tra Park Chan-wook, Travolta, Lennon in AI e l’assenza di HollywoodDal 12 al 23 maggio Cannes 2026 accende la Croisette: line-up, star, ritorni politici, AI, calcio e grandi assenti ... panorama.it