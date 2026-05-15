Cane anziano vaga per Spoltore | il comune lancia un appello per cercare il suo proprietario
Un cane anziano, di colore nero e caratterizzato da un temperamento tranquillo e gentile, è stato avvistato nel territorio comunale di Spoltore. L’animale è ben curato e sembra in buona salute, ma attualmente non ha un proprietario con cui possa essere ricondotto. Il Comune ha pubblicato un appello attraverso i canali ufficiali per individuare il proprietario o chi si prenda cura di lui. Finora, non sono state trovate altre persone che si siano fatte avanti.
C’è un cane nero, anziano, molto buono e dolce, ben tenuto, che vaga per il territorio comunale di Spoltore. Non mostra alcuna aggressività e si avvicina tranquillamente anche ad altri cani, senza alcun problema.Sembra educato, il che fa presumere che sia stato cresciuto in casa, sicuramente da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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