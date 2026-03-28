Ritrovato un gatto in zona Naiadi l' appello per cercare il proprietario

Un lettore ha segnalato il ritrovamento di un gatto lungo la strada parco nella zona nord di Pescara, vicino alle piscine Le Naiadi. La scoperta è stata fatta nei pressi di questa area e si sta cercando di rintracciare il proprietario dell’animale. Al momento non ci sono ulteriori dettagli o informazioni su eventuali segnalazioni di smarrimento.

Un nostro lettore segnala il ritrovamento di un gatto lungo la strada parco nella zona nord di Pescara, nei pressi delle piscine Le Naiadi. Viene lanciato un appello affinché si possa individuare il proprietario. Chi lo ha perso mandi può inviare un messaggio su Whatsapp al numero 3428255214. La denuncia di un lettore: "Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova Pescara" . 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ritrovato un gatto in zona Naiadi, l'appello per cercare il proprietario Articoli correlati Il gatto Cesare scompare in Lunigiana, ritrovato a Pisa dopo sei mesiPisa, 10 gennaio 2026 – Una storia a lieto fine quella del gatto Cesare, scomparso a Mulazzo a luglio e ritrovato a Pisa il 26 dicembre da una... Va a cercare funghi e si perde nei boschi, ritrovato in serataModena, 17 marzo 2026 – Lieto fine per la vicenda di un escursionista di 74 anni, residente nel Modenese, dato per disperso nel pomeriggio di ieri... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ritrovato un gatto in zona Naiadi... Temi più discussi: Ritrovato dalla polizia locale il gatto disperso dei caruggi. Era nella tromba di un ascensore; Due giorni di angoscia, poi il lieto fine nel centro storico: gatto ritrovato dalla polizia locale in un vano tecnico; Genova, gatto disperso da due giorni nei vicoli ritrovato dalla Polizia locale; Genova, polizia locale ritrova un gatto disperso. Gattina scompare per due giorni, la trova un commissario della polizia localeSi era nascosta su un terrazzo dietro il motore di un condizionare. L'occhio attento del commissario 'gattaro' aveva notata da lontano, poi il recupero non senza qualche conseguenza ... genova24.it Ladri in casa, ritrovato Ares il gatto sparito durante il furto. Michele: «Il micio di mia figlia, era spaventato e nascosto bene. È il nostro bambino»Il gatto Ares, di un anno e mezzo, era sparito durante un furto in casa, in via Ponchielli a Spinea. Sabato pomeriggio, rientrato dopo il lavoro, l'uomo si è trovato la casa a soqquadro: i ladri in ... ilgazzettino.it Ritrovato a Maastricht lo scheletro che sembra appartenere a d'Artagnan - facebook.com facebook Cosa lascia in eredità Italia-Irlanda del Nord: Tonali simbolo di un gruppo ritrovato, ma gioco e personalità continuano a latitare x.com