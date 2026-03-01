Cane aggredisce e uccide un Chihuahua a Codogno | ferito l’anziano proprietario che finisce in ospedale

Nel tardo pomeriggio di sabato, in via Polenghi a Codogno, un cane ha aggredito e ucciso un Chihuahua. Durante l’attacco, un uomo anziano che tentava di intervenire è stato ferito e trasportato in ospedale. La scena si è svolta vicino al campo da basket, creando scompiglio tra i residenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Codogno (Lodi), 1 marzo 2026 – Momenti di forte tensione, nel tardo pomeriggio di sabato, in via Polenghi a Codogno, nella zona del campo da basket. Un cane di razza Amstaff, un cane di media taglia, ha improvvisamente aggredito e ucciso un Chihuahua, sotto gli occhi del proprietario, un uomo di 79 anni, che stava passeggiando con il cagnolino al guinzaglio. L'uomo avrebbe provato a difendere il cagnolino prendendolo in braccio, ma l’Amstaff l’ha addentato alla mano, si è sentito male e purtroppo per il cagnolino non c'è stato nulla da fare. Il malore La scena ha provocato un forte choc nell’anziano, che si è sentito male, subito dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cane aggredisce e uccide un Chihuahua a Codogno: ferito l’anziano proprietario che finisce in ospedale Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca in ospedale e infine sale su un treno, ritrovatoUna storia che ha commosso tutti, anche sui social, quella di Diego, cagnolino di un uomo di San Marzano finito in ospedale con il femore fratturato. Leggi anche: Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva Tutti gli aggiornamenti su Cane aggredisce Argomenti discussi: Aggredisce due passanti per caso, un agente di polizia spara a un cane morto nel centro della città (Video, +18). Cane aggredisce e uccide un cagnolino a Codogno: ferito l’anziano proprietario che finisce in ospedalePaura in via Polenghi: un Amstaff scappa dal giardino e si avventa su un Chihuahua al guinzaglio. Indagano carabinieri e polizia locale ... ilgiorno.it Pitbull aggredisce bimba di 2 anni a Ceccano, il padre accoltella il cane e lo uccide per salvare la figliaUna bambina di 2 anni è stata aggredita da un pitbull in casa a Ceccano. Il cane è stato ucciso dal papà nel tentativo di difenderla ... virgilio.it