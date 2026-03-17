Cancro al seno svolta per cure su misura dall’identikit del tumore resistente ai farmaci

Una nuova ricerca internazionale, pubblicata su 'Nature', segna un passo importante nella cura del cancro al seno. Tre giovani ricercatori dell'Istituto europeo di oncologia di Milano, fondato da Umberto Veronesi, hanno contribuito allo studio che ha individuato un identikit del tumore resistente ai farmaci. La scoperta potrebbe portare a terapie più personalizzate e mirate per le pazienti.

(Adnkronos) –?"Tappa storica" nella lotta al cancro al seno, grazie a uno studio internazionale pubblicato su 'Nature' al quale hanno partecipato tre giovani ricercatori dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano fondato da Umberto Veronesi. Antonio Marra, Emanuela Ferraro e Luca Boscolo Bielo iniseme agli altri autori dello studdio hanno individuato il profilo molecolare che causa la resistenza ai farmaci in questi tumori: un 'identikit' che permette di prevedere quale paziente svilupperà farmacoresistenza e quale no, e quindi di scegliere per ognuna la terapia giusta, potenzialmente in grado di ritardare lo sviluppo dei meccanismi di resistenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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