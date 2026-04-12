Il cancro al seno continua a essere la forma di tumore più comune tra le donne in tutto il mondo. Nel 2022, sono stati segnalati circa 2,3 milioni di nuovi casi, secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Recenti studi hanno evidenziato come i biomarcatori possano influenzare sia la diagnosi sia le modalità di trattamento di questa malattia.

Il cancro al seno resta la forma tumorale più diagnosticata tra le donne a livello globale. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2022 sono stati registrati circa 2,3 milioni di nuovi casi e oltre 670.000 decessi. Negli ultimi anni i trattamenti sono migliorati, ma alcune forme particolarmente aggressive continuano a rappresentare una sfida complessa. Uno dei problemi principali è la difficoltà nel prevedere con precisione come questi tumori evolveranno nel tempo. Per affrontare questa criticità nasce il progetto di ricerca BRIDGE, che punta a individuare strumenti più efficaci per diagnosticare e trattare le forme più difficili di cancro al seno.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Cancro al seno: i biomarcatori possono cambiare diagnosi e cure

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