Cancro il peso dei costi | 1 paziente su 3 in difficoltà economica
Un nuovo rapporto evidenzia come un terzo dei pazienti affetti da cancro si trovi in difficoltà economiche a causa dei costi associati alle cure. Tra le problematiche principali, le spese per i viaggi verso i centri specialistici rappresentano un ostacolo che può influenzare le scelte terapeutiche. La distanza dai centri oncologici, infatti, rischia di compromettere l’accesso alle cure, aggravando le condizioni di chi deve affrontare una diagnosi grave.
? Punti chiave Come incide il costo dei viaggi sulla scelta delle terapie?. Perché la distanza dai centri oncologici mette a rischio le cure?. Chi deve garantire la sostenibilità economica dei percorsi terapeutici?. Come può la prossimità dei servizi ridurre la povertà dei pazienti?.? In Breve Il 29% dei malati oncologici affronta scelte difficili per mancanza di risorse economiche.. Il 35% dei pazienti subisce una riduzione drastica delle proprie risorse finanziarie.. Massimo Di Maio e Francesco Perrone discutono l'impatto della logistica sulle cure.. Flori Degrassi sottolinea la necessità di servizi vicini per proteggere la fragilità emotiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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