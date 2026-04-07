Molinette Torino asportato cancro al colon in ipnosi su paziente sveglio

In un ospedale di Torino, un paziente ha subito un intervento di emicolectomia destra per rimuovere un cancro al colon. L'operazione è stata eseguita utilizzando tecniche di ipnosi durante la sedazione, mantenendo il paziente sveglio. L'intervento si è concluso con successo, senza complicazioni evidenti. La procedura ha coinvolto un team di medici specializzati, che hanno seguito tutte le fasi previste dal protocollo chirurgico.

(Adnkronos) – E' stato portato a termine con successo un intervento di emicolectomia destra (asportazione chirurgica della parte destra del colon) su un paziente sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica, presso la Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Morino. Il caso, di eccezionale rilevanza clinica, ha permesso di offrire una soluzione chirurgica ad un paziente precedentemente giudicato inoperabile in anestesia generale. A quanto risulta, si tratta del primo caso documentato a livello internazionale di una resezione colica maggiore eseguita con questa specifica tecnica sinergica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Torino, alle Molinette asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglioÈ stato portato a termine con successo un intervento di emicolectomia destra ( asportazione chirurgica della parte destra del colon ) su un paziente... Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro... Temi più discussi: Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio a alto rischio; Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio; Torino, incredibile intervento al colon eseguito su un paziente oncologico sveglio ma sotto ipnosi; Tumore al colon, paziente operato da sveglio e in ipnosi: l'intervento realizzato con protocollo awake. Molinette Torino, asportato cancro al colon in ipnosi su paziente sveglioE' stato portato a termine con successo un intervento di emicolectomia destra (asportazione chirurgica della parte destra del colon) su un paziente sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regio ... adnkronos.com PUGLIESE MOLINETTE Tumore al colon asportato con paziente sveglio: intervento innovativo alle Molinette di TorinoDeterminante anche il contributo della dottoressa Valentina Palazzo, che attraverso l’ipnosi ha accompagnato il paziente in un’esperienza mentale rilassante, lontano dalla sala operatoria, nelle sue ... statoquotidiano.it Intervento innovativo eseguito all’ospedale Molinette di Torino, dove un paziente a rischio è stato operato utilizzando tecniche di ipnosi clinica - facebook.com facebook Alle Molinette di Torino asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio x.com