Campobasso la Polizia sul palco | teatro e sport per la legalità

A Campobasso, la Polizia ha organizzato un evento che unisce teatro e sport con l’obiettivo di promuovere la legalità tra i giovani. Durante la manifestazione, sono stati rappresentati spettacoli teatrali dedicati alla prevenzione di bullismo e violenza di genere. Sono stati inoltre coinvolti atleti olimpici che hanno incontrato gli studenti, condividendo le loro esperienze sportive. La giornata ha visto la partecipazione di diverse scuole e pubblico, con attività pensate per sensibilizzare sui temi della legalità e del rispetto.

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