Campobasso la Polizia sul palco | teatro e sport per la legalità

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso, la Polizia ha organizzato un evento che unisce teatro e sport con l’obiettivo di promuovere la legalità tra i giovani. Durante la manifestazione, sono stati rappresentati spettacoli teatrali dedicati alla prevenzione di bullismo e violenza di genere. Sono stati inoltre coinvolti atleti olimpici che hanno incontrato gli studenti, condividendo le loro esperienze sportive. La giornata ha visto la partecipazione di diverse scuole e pubblico, con attività pensate per sensibilizzare sui temi della legalità e del rispetto.

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? Domande chiave Come può il teatro prevenire il bullismo e la violenza di genere?. Chi sono gli atleti olimpici che hanno ispirato gli studenti?. Cosa hanno imparato i ragazzi attraverso i giochi interattivi della Polizia?. Come influenzeranno questi nuovi insegnamenti il comportamento degli studenti a scuola?.? In Breve Partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di Campobasso al Teatro Savoia.. Presenza degli atleti Fiamme Oro con l'oro olimpico Andrea Minguzzi.. Coinvolgimento operativo di Squadra Mobile, Polizia Stradale e Posto Polfer Termoli.. Collaborazione tra Questura locale e Ufficio Scolastico Regionale per l'evento..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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