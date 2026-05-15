Campobasso la Polizia sul palco | teatro e sport per la legalità
A Campobasso, la Polizia ha organizzato un evento che unisce teatro e sport con l’obiettivo di promuovere la legalità tra i giovani. Durante la manifestazione, sono stati rappresentati spettacoli teatrali dedicati alla prevenzione di bullismo e violenza di genere. Sono stati inoltre coinvolti atleti olimpici che hanno incontrato gli studenti, condividendo le loro esperienze sportive. La giornata ha visto la partecipazione di diverse scuole e pubblico, con attività pensate per sensibilizzare sui temi della legalità e del rispetto.
? Domande chiave Come può il teatro prevenire il bullismo e la violenza di genere?. Chi sono gli atleti olimpici che hanno ispirato gli studenti?. Cosa hanno imparato i ragazzi attraverso i giochi interattivi della Polizia?. Come influenzeranno questi nuovi insegnamenti il comportamento degli studenti a scuola?.? In Breve Partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di Campobasso al Teatro Savoia.. Presenza degli atleti Fiamme Oro con l'oro olimpico Andrea Minguzzi.. Coinvolgimento operativo di Squadra Mobile, Polizia Stradale e Posto Polfer Termoli.. Collaborazione tra Questura locale e Ufficio Scolastico Regionale per l'evento..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Legalità a teatro: la Polizia di Stato sfida i giovani a Potenza? Cosa sapere La Polizia di Stato organizza il progetto Percorsi di legalità il 28 aprile a Potenza.
Leggi anche: La legalità va in scena a teatro: dibattiti, video e quiz tra la Polizia e gli studenti
Poco dopo le 4,30 di stamattina incidente stradale in via Firenze a Campobasso. Un mini compattatore per la raccolta differenziata della carta si è ribaltato coinvolgendo nove auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia. Il co facebook
Progetto Percorsi di legalità in scena con la Polizia di Stato. Incontro con gli studenti al SavoiaCAMPOBASSO – Questa mattinata, a Campobasso, si è svolta presso il Teatro Savoia l’iniziativa Percorsi di Legalità in scena con la Polizia di Stato, un progetto nazionale, giunto alla seconda edizio ... molisenetwork.net
Campobasso, al Teatro Savoia la seconda edizione di Percorsi di Legalità con la Polizia di StatoCAMPOBASSO - Giovedì 14 maggio, dalle ore 9:30, il Teatro Savoia ospiterà la seconda edizione di Percorsi di Legalità in scena con la ... molisenetwork.net