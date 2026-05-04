La legalità va in scena a teatro | dibattiti video e quiz tra la Polizia e gli studenti

Domani mattina, alle 9.30, si terrà al Teatro Comunale Diego Fabbri di Forlì un evento promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Comune e l’Ufficio Scolastico Regionale di Forlì-Cesena. L'iniziativa prevede dibattiti, video e quiz rivolti agli studenti, con l’obiettivo di affrontare temi legati alla legalità. La giornata si svolgerà all’interno del teatro cittadino, coinvolgendo giovani e forze dell’ordine in un momento di confronto pubblico.

Nella mattinata di domani, martedì 5 maggio, a partire dalle 9.30, si svolgerà al Teatro Comunale Diego Fabbri di Forlì un'iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Comune di Forlì e l’Ufficio Scolastico Regionale (sede di Forlì-Cesena), rivolta agli studenti delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate “Percorsi di legalità": la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro VerdiBRINDISI - Domani, martedì 21 aprile, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la... La polizia locale tra i banchi. Spaccio, rischi e conseguenze. Gli studenti a lezione di legalitàSono stati oltre 150 gli studenti protagonisti delle speciali lezioni tenute nei giorni scorsi dalla polizia locale Terre Estensi per le classi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Controlli straordinari della Polizia: la legalità non va in vacanza; Milano, scuola di legalità per mille studenti al Dal Verme. La lezione-spettacolo della Polizia di Stato; Legge sicurezza 2026: il COISP rivendica il risultato sui concorsi della Polizia di Stato; Liste elettorali di poliziotti penitenziari alle elezioni amministrative: quando la legge permette ciò che la deontologia condanna. Virgilio Russo va in pensione: la polizia saluta il dirigente dell’AnticrimineRusso ha diretto per tanti anni la Squadra Mobile lucchese. Ha avuto incarichi anche nelle questure di Ancora, Perugia e Pisa ... noitv.it Legalità in scena: la Polizia di Stato incontra gli studenti al Teatro StabileLa legalità sale sul palco a Potenza. Al Teatro Stabile torna l’appuntamento tra studenti e Polizia di Stato per la seconda edizione di un progetto che unisce riflessione e cittadinanza attiva ... trmtv.it La polizia penitenziaria del carcere di Napoli - Poggioreale ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti hanno tentato di recapitare ai detenuti 600 grammi di hashish e 3 smartphone. Lo rende noto l'Uspp che esprime «grande soddisfazione per la - facebook.com facebook Polizia, due nuovi bandi: commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti x.com