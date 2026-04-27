Legalità a teatro | la Polizia di Stato sfida i giovani a Potenza

Il 28 aprile a Potenza si svolgerà l’evento “Percorsi di legalità”, promosso dalla Polizia di Stato. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività legate alla legalità e alla sicurezza. L’appuntamento si terrà in una location del centro cittadino e prevede interventi e momenti di confronto con gli agenti. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del rispetto delle norme e delle regole.

? Cosa sapere La Polizia di Stato organizza il progetto Percorsi di legalità il 28 aprile a Potenza.. Studenti delle scuole medie e superiori si confrontano con le Fiamme Oro al F.Stabile.. Il Teatro comunale F.Stabile di Potenza ospiterà martedì 28 aprile 2026, alle ore 9.30, la seconda edizione del progetto intitolato Percorsi di legalità .in scena con la Polizia di Stato. L’appuntamento, pensato per coinvolgere gli studenti appartenenti alle scuole di primo e secondo grado, mira a trasformare il palcoscenico in un luogo di riflessione profonda e di crescita civile. Attraverso lo spettacolo, i giovani partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i temi della legalità, beneficiando del contributo attivo delle diverse specialità della Polizia di Stato coinvolte nell’iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legalità a teatro: la Polizia di Stato sfida i giovani a Potenza A 10-year-old with an ancient soul—one glance from her commands everyone! #drama #kdrama #engsub Notizie correlate “PretenDiamo Legalità”: studenti irpini a confronto con la Polizia di StatoTempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno la Questura di Avellino propone la IX edizione del Progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità”, iniziativa... “Percorsi di legalità": la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro VerdiBRINDISI - Domani, martedì 21 aprile, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: [GALLERY] - Milano: Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato. Questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano la II edizione del progetto: teatro, musica e premiazioni con oltre 1.000 studenti - Polizia di Stato; Percorsi di legalità: al Verdi oltre 400 studenti hanno incontrato gli uomini e le donne della Polizia di Stato; Casal di Principe, studenti protagonisti al Teatro della Legalità con la Polizia di Stato; Brindisi, legalità in scena al Verdi: studenti protagonisti con la Polizia di Stato. Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato: anche a Reggio Emilia l’evento incentrato sui valori della legalitàQuesta mattina, a partire dalle ore 09:00, all’interno del Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, ha avuto luogo un incontro con tantissimi studenti nell’ambito della II edizione di Percorsi di Lega ... nextstopreggio.it Casal di Principe, studenti protagonisti al Teatro della Legalità con la Polizia di StatoCasal di Principe (Caserta) - Un teatro gremito di studenti, linguaggi artistici intrecciati ai temi dell’attualità e un dialogo diretto con le istituzioni: ... pupia.tv Proseguono i controlli della task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali: verifiche su autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, regolarità delle posizioni lavorative e sicurezza negli ambienti di lavoro. #PoliziaDiStato - facebook.com facebook