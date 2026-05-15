Campo Vincenzo D' Amico un patto di collaborazione per apertura e chiusura e piccola cura

Un accordo di collaborazione prevede l'apertura e la chiusura del campo sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico” mentre si svolge la gara di affidamento. La struttura, realizzata dal Comune di Latina con un investimento di due milioni di euro provenienti dai fondi PNRR, sarà a disposizione dei quartieri Nuova Latina e Nascosa. Inoltre, è prevista una piccola cura per la manutenzione durante questo periodo di transizione. La gestione temporanea mira a garantire l’uso del campo in attesa dell’affidamento ufficiale.

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Un patto di collaborazione per aprire, nelle more della gara di affidamento, il campo sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico”, realizzato dal Comune di Latina con 2 milioni di euro di fondi Pnrr, come struttura a servizio dei quartieri Nuova Latina e Nascosa. L’amministrazione di piazza del popolo ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campo "Vincenzo D'Amico", partono le procedure di assegnazioneIl Comune di Latina da il via alle procedure tecniche per la futura assegnazione in gestione del campo outdoor “Vincenzo D’Amico” in Q4, i cui... Campo "Vincenzo D'Amico", lavori terminati: la presentazione alla cittàUna pista di atletica, campi da padel, basket, pallavolo, un’area fitness: il campo sportivo outdoor a servizio dei quartieri Nuova Latina e Nascosa... Campo outdoor Vincenzo D'Amico, pubblicata la gara per la gestione ift.tt/GCJ5Sr0 ift.tt/jBXOh1c x.com [Vitiello] Tre ipotesi per una rivoluzione aziendale SCENARIO A Furlani resiste con un nuovo DS come D’Amico e un nuovo allenatore. SCENARIO B Ibrahimovic torna al potere e sceglie un nuovo allenatore e DS SCENARIO C Cardinale sceglierebbe Gallian reddit Campo outdoor Vincenzo D'Amico inaugurato e abbandonato: è ancora chiusoErbacce, quasi ovunque. In alcuni punti, cespugli infestanti talmente alti da apparire quasi una giungla urbana. I lucchetti, sui cancelli chiusi. E, al centro, il busto di Vincenzo ... ilmessaggero.it Campo sportivo D'Amico: cancello aperto e nuovo impianto alla mercé di chiunque. Il Comune: forzata la serraturaTheoricamente chiuso, perché in realtà, il campo è aperto. Dopo le segnalazioni ieri abbiamo verificato sul posto. Il cancello è aperto. Non quello centrale, chiuso, con tanto di lucchetti. Ma ... ilmessaggero.it