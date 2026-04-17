Campo Vincenzo D' Amico partono le procedure di assegnazione

Il Comune di Latina ha avviato le procedure per assegnare in gestione il campo outdoor “Vincenzo D’Amico” situato nel quartiere Q4. I lavori di ristrutturazione, finanziati con fondi PNRR, sono stati completati circa un mese fa. Ora si procederà con le fasi tecniche necessarie per affidare ufficialmente la gestione dell’impianto.

Il Comune di Latina da il via alle procedure tecniche per la futura assegnazione in gestione del campo outdoor “Vincenzo D’Amico” in Q4, i cui lavori, finanziati da Pnrr, si sono conclusi un mese fa. Il campo è pronto, ma è rimasto finora chiuso, in quanto l’amministrazione di piazza del Popolo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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