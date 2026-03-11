Campo Vincenzo D' Amico lavori terminati | la presentazione alla città

Il campo sportivo outdoor nei quartieri Nuova Latina e Nascosa è stato completato e presentato alla città dal Comune. L’area include una pista di atletica, campi da padel, basket e pallavolo, oltre a un’area fitness. La cerimonia si è svolta sotto una tensostruttura con la partecipazione di numerosi ospiti, segnando la fine dei lavori di realizzazione.

Una pista di atletica, campi da padel, basket, pallavolo, un'area fitness: il campo sportivo outdoor a servizio dei quartieri Nuova Latina e Nascosa (e non solo) è finito, e il Comune ha celebrato il traguardo davanti a molti ospiti, sotto la tensostruttura del campo. Lazio, Latina inaugura il campo sportivo dedicato a Vincenzo D'AmicoUn nuovo impianto sportivo dedicato a Vincenzo D'Amico è stato presentato oggi a Latina, in un evento che ha celebrato la memoria dell'indimenticato calciatore della Lazio. Conclusi i lavori del nuovo impianto sportivo outdoor intitolato a Vincenzo D'Amico: presentato oggi alla cittàPresentato alla città il nuovo spazio sportivo finanziato con fondi PNRR: campi da tennis, padel, calcetto, pista di atletica e area fitness nel ricordo dell'ex calciatore laziale.