Sono state annunciate le quattro scuole che hanno raggiunto la fase finale del Campionato di lettura 2026, dopo aver superato le competizioni dei gironi digitali. Le scuole sono state selezionate sulla base delle loro performance nelle prove di comprensione testuale e nelle sfide svolte online. Gli studenti hanno partecipato a questionari e attività di analisi di testi, dimostrando abilità di interpretazione e approfondimento. La fase conclusiva si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo i team qualificati.

? Domande chiave Quali istituti hanno superato la fase dei gironi digitali?. Come hanno affrontato gli studenti le sfide di comprensione testuale?. Quali nuovi libri dovranno studiare i quattro finalisti per vincere?. Cosa riceveranno le scuole vincitrici per le loro biblioteche interne?.? In Breve Ventitré gruppi scolastici tra Garfagnana, Versilia e Media Valle del Serchio hanno partecipato.. Coordinatrice Eugenia Pesenti ha gestito il percorso formativo tra sfide digitali e analisi.. Finalisti sono gli istituti Mordini, Giovanni XXIII, E. Pea e Marco Polo Viani.. Premi includono libri per le biblioteche e chiavette USB della Rete Bibliotecaria Lucchese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campionato di lettura 2026: ecco le 4 scuole finaliste della sfida

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WORD POWER CHAMPIONSHIP | GRAND FINALE | 2025-26

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