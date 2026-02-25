Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028 ecco il calendario delle città finaliste

Le date sono quelle del 26 e 27 febbraio, quando nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma si avvicenderanno le audizioni delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. «Presiedute da una giuria di esperti, le audizioni rappresentano un momento decisivo nel percorso di selezione della vincitrice, offrendo a ciascuna città partecipante l’opportunità di presentare il proprio dossier di candidatura, illustrandone la visione strategica e rispondendo alle questioni che saranno poste dai giurati», comunica il MiC. Al termine delle due giornate di incontri la giuria avrà così tutti gli elementi per valutare nel dettaglio i progetti finalisti e sottoporre ad Alessandro Giuli, l’indicazione della vincitrice che sarà annunciata entro il 27 marzo 2026 e beneficerà di un finanziamento di un milione di euro per realizzare le iniziative previste e incluse nel dossier di candidatura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

