Il Campionato del Mondo ORC 2026 ha iniziato le regate inshore nel Golfo di Napoli, con una prima giornata che si è rivelata molto intensa e complessa dal punto di vista tecnico. Le imbarcazioni si sono affrontate fin dalle prime ore, dando il via a una competizione che vede coinvolti alcuni dei migliori equipaggi a livello internazionale. La giornata si è conclusa con un confronto serrato tra i principali protagonisti.

Il Campionato del Mondo ORC 2026 è entrato nella fase delle regate inshore, con una prima giornata intensa e tecnicamente impegnativa nelle acque del Golfo di Napoli. Dopo la prova d’altura della 71ª Regata dei Tre Golfi, il Campionato del Mondo ORC 2026 è entrato nella fase delle regate inshore, con una prima giornata intensa e tecnicamente impegnativa nelle acque del Golfo di Napoli. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in sinergia con l’Offshore Racing Congress (ORC), e supportato da Rolex e Loro Piana, il Mondiale si conferma un appuntamento di altissimo livello per la vela internazionale.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Campionato del Mondo ORC 2026: al via le regate inshore a Sorrento, subito battaglia tra i big

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