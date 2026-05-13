Campionato del Mondo ORC 2026 tre gare completate nel secondo giorno della serie inshore

Nel secondo giorno del Campionato del Mondo ORC 2026 sono state completate tre regate in acque costiere. La giornata ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni che si sono sfidate in tutte le classi, confermando un livello di competizione elevato. Le prove si sono svolte secondo il programma stabilito, con condizioni di vento variabile che hanno messo alla prova le capacità dei velisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Campionato del Mondo ORC 2026 è proseguito con la seconda giornata di regate costiere, offrendo ancora una volta azione e competizione serrata in tutte le classi. La brezza prevista di 19 nodi non si è concretizzata, ma nonostante ciò, tutte e quattro le classi sono riuscite a completare tre regate di bolina-poppa. Le condizioni sono variate nel corso della giornata: da 10-12 nodi nella prima regata, a 8-9 nodi, prima di risalire per la partenza dell’ultima prova. Gli equipaggi sono rientrati a terra stanchi sotto il caldo sole di maggio, ma entusiasti dell’alto livello delle regate. Ancora una volta, le regate sono state estremamente competitive, in particolare nella Classe 0, dove il TP52 Summer Storm di Andrew Berdon ha consolidato il suo vantaggio provvisorio vincendo tutte e tre le regate della giornata.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campionato del Mondo ORC 2026, tre gare completate nel secondo giorno della serie inshore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Campionato del Mondo ORC 2026: al via le regate inshore a Sorrento, subito battaglia tra i bigIl Campionato del Mondo ORC 2026 è entrato nella fase delle regate inshore, con una prima giornata intensa e tecnicamente impegnativa nelle acque del... Leggi anche: Mondiale ORC 2026, occhi puntati sulla partenza della 71° Regata dei Tre Golfi Temi più discussi: Mondiale ORC 2026: tre prove nella seconda giornata di regate inshore; MONDIALE ORC 2026: OCCHI PUNTATI SULLA PARTENZA DELLA 71ª REGATA DEI TRE GOLFI; Duecento vele per la Tre Golfi Sailing Week, anteprima di Coppa America; Tre Golfi 2026: anche l’iconica Resolute Salmon al via del Mondiale ORC. Con il Campionato del Mondo ORC, in programma fino al 14 maggio, si è aperta oggi la Tre Golfi Sailing Week 2026, uno dei più importanti appuntamenti della vela internazionale, che vede protagoniste Sorrento e Napoli. Il comunicato stampa: x.com I proprietari del Liverpool affrontano un dilemma - continuare o cambiare con Slot reddit Campionato del Mondo ORC 2026, tre gare completate nel secondo giorno della serie inshoreIl Campionato del Mondo ORC 2026 è proseguito con la seconda giornata di regate costiere, offrendo ancora una volta azione e competizione serrata in tutte le classi. Il Campionato del Mondo ORC 2026, ... 2anews.it Il Campionato del Mondo ORC 2026 , in programma tra Napoli e Sorrento, prosegue a vele spiegateIl Campionato del Mondo ORC 2026 , in programma tra Napoli e Sorrento, prosegue a vele spiegate - La Torre 1905 - Sport ... latorre1905.it