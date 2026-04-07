Grottaminarda benedizione del campanile e riapertura della Chiesa di San Michele

A Grottaminarda, domenica 12 aprile alle 17, la Chiesa di San Michele sarà riaperta al pubblico dopo i lavori di restauro. Durante l’evento si terrà anche la benedizione del campanile, che ha subito interventi di manutenzione. L’inaugurazione rappresenta il ritorno alla piena fruibilità di questo luogo di culto, che sarà nuovamente accessibile ai fedeli e ai visitatori.

A Grottaminarda, domenica 12 aprile alle ore 17 la Chiesa di San Michele sarà riaperta al culto. In tale occasione si svolgerà anche la benedizione del Campanile.Saluti istituzionaliIntroduzione del parroco, don Rosario Paoletti Commento storico, Raffaele MasielloLavori di restauro e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Benedizione degli animali in San Michele ArcangeloUna bellissima occasione per riunire tutti gli amanti degli animali che s’incontreranno in piazza XX Settembre domenica 25 gennaio alle 11 per la... A Bondanello la benedizione del nuovo campanile con il vescovo BuscaBondanello, in provincia di Mantova, si prepara a celebrare un evento significativo per la sua comunità: la benedizione del nuovo campanile, un...