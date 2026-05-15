Campania allerta meteo | vento forte e piogge su Avellino e Caserta

La regione Campania è sotto un’allerta meteo a causa di venti intensi e piogge che interessano le province di Avellino e Caserta. Le raffiche di vento stanno causando disagi negli spostamenti tra Napoli e Salerno, con possibili rallentamenti e interruzioni. Le aree più colpite dall’accumulo di pioggia sono quelle collinari e montuose, dove si registrano livelli di precipitazione superiori alla norma. Le autorità monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali interventi e misure di sicurezza.

? Punti chiave Come influenzeranno le raffiche di vento gli spostamenti tra Napoli e Salerno?. Quali zone subiranno i danni maggiori per l'accumulo di pioggia?. Quando si prevede l'attenuazione delle precipitazioni nelle province interne?. Perché le autorità hanno emesso l'allerta specifica per il vento?.? In Breve Avellino registra 7mm di pioggia e temperature tra 13°C e 20°C.. Benevento prevede 3mm di pioggia notturna con zero termico a 2658m.. Caserta riceverà 6mm di pioggia con massime di 22°C.. Napoli vedrà 5mm di pioggia e mare mosso con massime di 22°C.. Vento forte e piogge sparse colpiranno la Campania in questo venerdì 15 maggio 2026, con temperature che oscilleranno tra i 13°C e i 22°C tra le province di Avellino, Caserta e Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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DOPPIA ALLERTA METEO IN CAMPANIA: VENTO FORTE E MARE AGITATO

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