Un avviso di allerta meteo di colore giallo è stato emesso dalla Protezione civile regionale per la zona di Napoli e della Campania. La comunicazione indica condizioni di pioggia intensa e vento forte, con validità dalle 14 di oggi, martedì 31 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 1° aprile. Il rischio segnalato è di tipo idrogeologico localizzato.

L'allerta interesserà tutto il territorio regionale. Nel dettaglio si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto dalla sera. Venti forti nordorientali, con locali raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi. La Protezione civile ricorda ai Comuni di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Pioggia e vento forte su Napoli e Campania, nuova allerta meteo della Protezione civile

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