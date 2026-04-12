Allerta meteo su tutta la Campania | forte vento e mareggiate

Una forte allerta meteo interessa tutta la regione Campania, a partire dalle 23.59 di oggi, 12 aprile, e fino alle 14 di domani, 13 aprile. La protezione civile ha emesso un bollettino che segnala venti intensi e mareggiate in diverse zone. Le autorità invitano alla prudenza e alla cautela, soprattutto per chi si trova lungo le coste o in aree soggette a rischi di mareggiate.

Allerta meteo dalle 23.59 di oggi, 12 aprile, fino alle 14 di domani, lunedì 13. È quanto annuncia il bollettino della protezione civile della Campania. Finito l'idillio del beltempo, o almeno sospeso. Sulla regione si abbatteranno venti forti o molto forti, provenienti da Sud-Est. Non sarà un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraioLa Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalle ore 8 alle ore 20 di domani, giovedì 12 febbraio. Allerta meteo per temporali e vento su tutta la CampaniaL’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità,... allerta meteo in Sicilia 19-20-21 gennaio 2026 fate attenzione da zenzero&limone Villarosa Sicilia