Silverpit | l’asteroide che generò onde da 100 metri

Nel Mare del Nord, a circa 130 chilometri dalla costa dello Yorkshire, è stata chiarita una vecchia disputa scientifica. Gli esperti hanno confermato che il Cratere di Silverpit deriva dall’impatto di un asteroide, e non da fenomeni tettonici o vulcanici come si pensava in passato. L’impatto ha generato onde di circa 100 metri di altezza, lasciando una traccia visibile sul fondale marino.

Nel Mare del Nord, a circa 130 chilometri dalla costa dello Yorkshire, è stata finalmente risolta una questione geologica aperta da oltre vent'anni: il Cratere di Silverpit non è un'anomalia tettonica o vulcanica, ma la cicatrice lasciata dall'impatto di un asteroide. La conferma definitiva arriva grazie alla scoperta di minerali scioccati nascosti sotto 700 metri di sedimenti marini, che indicano pressioni estreme raggiungibili solo durante un impatto meteorico. L'evento risale a tra i 43 e i 46 milioni di anni fa, durante l'Eocene, e le simulazioni ricostruiscono uno tsunami devastante con onde superiori ai 100 metri generato da un corpo celeste largo circa 160 metri.