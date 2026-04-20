Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone emessa allerta tsunami | attese onde alte otre 3 metri

Oggi in Giappone si è verificato un terremoto di magnitudo 7,5 alle 9.53 ora italiana. L’evento sismico ha provocato l’emissione di un’allerta tsunami di livello rosso per le coste di Hokkaido e Iwate, con onde che potrebbero superare i tre metri di altezza. Per le altre aree costiere sono state diramate allerte di livello giallo. Le autorità monitorano la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la massima attenzione.

Il terremoto di oggi in Giappone alle 9.53 ora italiana. Allerta rossa tsunami per onde altre oltre tre metri è scattata in Hokkaido e nella prefettura di Iwate, allerta gialla invece per le altre coste attigue.🔗 Leggi su Fanpage.it Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 nel Giappone occidentale: nessun allarme tsunami Notizie correlate Leggi anche: Indonesia, terremoto di magnitudo 7.8: un morto e allerta tsunami Indonesia, un terremoto di magnitudo 7,6 causa un piccolo tsunami Il 2 aprile un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito il mare delle Molucche, al largo dell’Indonesia, causando la morte di una persona, danneggiando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terremoto di magnitudo 3,7 al largo della costa Sud occidentale del Trapanese; Terremoto in Nevada, scossa di magnitudo 5.7 a Silver Spring: non sono segnalate vittime; Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.7, epicentro in mare a 33 km da Mazara del Vallo; Terremoto di magnitudo 3,7 al largo della costa Trapanese. Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwat ... adnkronos.com Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metriIl terremoto di oggi in Giappone alle 9.53 ora italiana. Allerta rossa tsunami per onde altre oltre tre metri è scattata in Hokkaido e nella prefettura di Iwate, allerta gialla invece per le altre ... fanpage.it Terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone, scatta l'allarme tsunami - facebook.com facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 17:16 IT del 15-04-2026 a 3 km W Valledolmo (PA) Prof= 9.4 Km #INGV_45589612 x.com