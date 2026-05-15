Camminate nella biodiversità alla Kolymbethra l' escursione tra acqua natura e habitat nascosti

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella riserva della Kolymbethra si svolgono escursioni che permettono di esplorare ambienti naturali ricchi di biodiversità, tra acque e habitat nascosti. Le attività includono passeggiate, laboratori e iniziative pratiche condotte da esperti del settore ambientale. L'obiettivo è far conoscere il patrimonio ambientale italiano attraverso percorsi guidati, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino le diverse specie e gli ecosistemi presenti nella zona. Le iniziative sono aperte a chi desidera approfondire la conoscenza della natura locale.

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Passeggiate, laboratori e attività nella natura per scoprire il patrimonio ambientale italiano attraverso esperienze guidate da esperti e professionisti del settore. In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il Fai propone la quarta edizione delle “Camminate nella biodiversità”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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