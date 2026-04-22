Un 25 aprile immersi nella natura | alla Kolymbethra picnic nel cuore della Valle dei Templi

Il 25 aprile si svolge un picnic nel Giardino della Kolymbethra, situato nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. L’evento si svolge in un ambiente naturale, lontano dal trambusto cittadino, e permette di trascorrere la giornata in un contesto verde e tranquillo. La località si trova nel cuore di un sito storico conosciuto per i suoi resti archeologici e i paesaggi aperti.

Il 25 aprile si può trasformare in un’esperienza diversa dal solito, lontana dal rumore e immersa nel verde, nel cuore della Giardino della Kolymbethra, all’interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. In occasione della Festa della Liberazione l’area archeologica sarà.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Nella Valle dei Templi la "Passeggiata della salute": natura, benessere e bellezza per tuttiUn pomeriggio all’insegna del benessere, della socialità e del contatto con la natura nella cornice della Valle dei Templi. Alla scoperta dell'Oasi Val di Sole, una giornata immersi nella natura e nella biodiversitàSabato 18 aprile l’Oasi Val di Sole, a Fossa di Concordia, apre le porte ai cittadini per una giornata speciale alla scoperta di uno degli ambienti...