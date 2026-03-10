Si cerca di catturare la daina che cammina in strada da giorni

Da diversi giorni una daina si muove liberamente nelle strade di Rezzato, attirando l'attenzione dei residenti e dei social media. Le autorità locali cercano di catturarla per garantire la sicurezza di tutti. La presenza dell’animale tra le vie del paese ha suscitato numerosi commenti e condivisioni online. La daina continua a passeggiare tra le case senza essere ancora stata catturata.

Avvistata e filmata diverse volte mentre vaga per le strade di Rezzato. Il sindaco ha siglato un'ordinanza per consentire il recupero dell'animale selvatico Da giorni passeggia tra le strade del paese e ormai è diventata una piccola celebrità social. A Rezzato si cerca di catturare la daina che continua a vagare per le vie del paese. Dopo numerosi avvistamenti, il sindaco Luca Reboldi ha firmato un’ordinanza per consentire alle autorità competenti di intervenire e recuperare l’animale in sicurezza. Foto e video della femmina di daino – non una cerbiatta come si credeva inizialmente – rimbalzano sui social da settimane, almeno dagli ultimi giorni di febbraio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

“Sono giorni che il mio labrador Dotto piange, si lamenta, cammina male. Non abbiamo risposte, se qualcuno di voi può sapere qualcosa ci aiuti”: l’appello di Nicolò De DevitiisParole che non sono rimaste inascoltate, non solo per la soliderietà ma anche per i consigli pratici che sono arrivati da tanti follower, uniti nella...

Donna accoltellata mentre cammina in strada, colpita più volte di spalle da un uomo: è gravissimaMomenti di paura nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena con più fendenti.

Vindicta & Vale | Critical Role | Campaign 4, Episode 18

Una selezione di notizie su Si cerca di catturare la daina che...

Discussioni sull' argomento L’Inghilterra cerca di catturare la nazione a 100 giorni dalla Coppa del Mondo T20 femminile; Se la politica è una curva di ultrà; Razi Mohebi e l’avventurosa storia della sua vita in un libro. Siamo tutti stranieri, sradicati e in cerca di legami; Quella paura chiamata ’Tigre’. Massironi e Benvenuti all’Astoria.

In cerca di idee per un’occasione speciale Ci pensano i prodotti #Deluxe approvati da Gambero Rosso: vere chicche per portare in tavola la qualità che #valedavvero. Scoprili da Lidl! #LidlItalia #ApprovatoDaGamberoRosso #LidlValeDavvero #LidlMore - facebook.com facebook

Prezzi energetici in su, il governo cerca soldi. E nel mirino ora ci sono gli "speculatori" x.com