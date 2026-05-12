Tamponamento tra Tir sull’A1 Direttissima | morto un camionista

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A1 Direttissima, coinvolgendo due camion. Un camionista ha perso la vita nello scontro tra i mezzi pesanti, senza altri mezzi coinvolti. La polizia stradale ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il corpo senza vita dall’abitacolo del camion coinvolto. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi.

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San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 12 maggio 2026 – Ancora una tragedia sulle autostrade nel bolognese. A perdere la vita, nel pomeriggio, sull’A1 per Firenze, un camionista rimasto vittima di un tamponamento a catena tra mezzi pesanti. Erano all’incirca le 17 sull’autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. A un certo punto, quattro camion si sono tamponati, per cause al vaglio della Polstrada sopraggiunta con varie pattuglie, sulla A1 Direttissima tra i territori di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Ad avere la peggio i conducenti del terzo e quarto mezzo pesante: quello del terzo Tir è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è ferito ma salvo, il conducente del quarto, invece, è deceduto e ci sono volute ore ai soccorritori per estrarre il suo corpo dalle lamiere della cabina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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