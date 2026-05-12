Tamponamento tra Tir sull’A1 Direttissima | morto un camionista

Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A1 Direttissima, coinvolgendo due camion. Un camionista ha perso la vita nello scontro tra i mezzi pesanti, senza altri mezzi coinvolti. La polizia stradale ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il corpo senza vita dall’abitacolo del camion coinvolto. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi.

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San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 12 maggio 2026 – Ancora una tragedia sulle autostrade nel bolognese. A perdere la vita, nel pomeriggio, sull’A1 per Firenze, un camionista rimasto vittima di un tamponamento a catena tra mezzi pesanti. Erano all’incirca le 17 sull’autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. A un certo punto, quattro camion si sono tamponati, per cause al vaglio della Polstrada sopraggiunta con varie pattuglie, sulla A1 Direttissima tra i territori di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Ad avere la peggio i conducenti del terzo e quarto mezzo pesante: quello del terzo Tir è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è ferito ma salvo, il conducente del quarto, invece, è deceduto e ci sono volute ore ai soccorritori per estrarre il suo corpo dalle lamiere della cabina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento tra Tir sull’A1 Direttissima: morto un camionista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI Notizie correlate Maxi tamponamento sull’Autosole tra 5 Tir: conducenti intrappolati e feriti, A1 paralizzata in direzione di BolognaSomaglia (Lodi), 17 aprile 2026 – Maxi tamponamento tra cinque tir lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano,... Maxi tamponamento tra 5 tir sull’autostrada A1 a Somaglia: 2 persone incastrate nei veicoli, traffico bloccatoSi è verificato un maxi tamponamento tra 5 tir sull'autostrada A1, nei pressi di Somaglia (Lodi). Argomenti più discussi: Tamponamento tra mezzi pesanti sull’A1: tre feriti tra Cassino e Pontecorvo; Tamponamento tra mezzi pesanti in A1: traffico in tilt; Incidente a Pisa oggi, traffico caos sulla parte finale della Fipili. Ripercussioni in mezza città; Camion si ribalta sull’A2: traffico paralizzato tra Eboli e Campagna. Tamponamento tra quattro Tir in A1 all’altezza della galleria Val di Sambro, un autista gravissimo x.com Tamponamento sull'A1 tra tir, feriti bloccati tra le lamieresul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario ... ilfattovesuviano.it