Durante uno sciopero degli autotrasportatori sull'autostrada A1 vicino Caserta, un uomo di 55 anni è stato investito e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto mentre il camionista partecipava alla protesta. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma l'uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. La protesta degli autotrasportatori continua, con ripercussioni sul traffico.

In occasione dello sciopero degli autotrasportatori un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile sull’A1 all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Stando alla rima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, l’uomo si trovava a piedi impegnato nella protesta dei camion per il caro carburante. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale e il 55enne era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura. Il conducente dell’automobile che ha travolto il camionista si è fermato ed è stato denunciato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protesta

Notizie correlate

Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo scioperoTragedia nella notte sull’autostrada A1, nel tratto di Caserta Sud in direzione Roma, dove un camionista ha perso la vita mentre si stava...

Caserta, camionista investito e ucciso da un'auto mentre protesta per il caro-carburanteLo ha investito improvvisamente e ucciso, mentre lui stava partecipando a piedi alla protesta dei camionisti per il caro carburante che ha bloccato...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un auto; Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'auto; Tragedia sull’A1 a Caserta Sud | camionista di Marano travolto e ucciso durante lo sciopero.

Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un autoL'incidente si è verificato nella zona di Caserta Sud poco prima dello svincolo per l'A30. A perdere la vita un 55enne ... casertanews.it

Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezziCon lo sciopero degli autorasportatori e il blocco dei camionisti ci sono 6 giorni e 144 ore di stop per i trasporti su gomma: ecco i rischi ... virgilio.it

Sciopero autotrasportatori in corso fino al 25 aprile: date, sigle in campo, caro gasolio, richieste al Governo e filiere da seguire. - facebook.com facebook

Gli autotrasportatori annunciano 5 giorni di sciopero, ma la categoria è divisa A proclamare l'agitazione, dal 20 al 25 maggio, è stata Unatras. Assotir è però contraria al blocco e alcune sigle hanno annullato la protesta x.com