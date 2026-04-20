Abruzzo tir sfonda il guardrail della superstrada dei Liri e precipita nel vuoto

Un grave incidente si è verificato sulla superstrada del Liri, tra i comuni di Canistro e Civitella Roveto, in Abruzzo. Un tir ha urtato il guardrail e, successivamente, è precipitato dal ponte, cadendo per diversi metri nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche. Non sono ancora note le cause precise dell’incidente.