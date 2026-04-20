Un incidente mortale si è verificato oggi sulla superstrada nella zona della Marsica, quando un tir è uscito di strada e ha travolto il guardrail, finendo nel vuoto. L’incidente è avvenuto sulla Liri e ha provocato la morte del conducente, che si trovava al volante del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

L'Aquila - Incidente mortale sulla superstrada nella Marsica: mezzo pesante giù dal ponte per diversi metri, inutili i soccorsi intervenuti rapidamente, indagini aperte sulle cause Dramma nel pomeriggio lungo la superstrada del Liri, dove un mezzo pesante è precipitato da un ponte dopo aver sfondato le barriere di protezione. Il conducente, un uomo di 67 anni, ha perso la vita sul colpo. Secondo le prime informazioni, la vittima, originaria della provincia di Roma, stava percorrendo il tratto stradale in direzione Avezzano, proveniente da Sora, quando – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del tir, finendo contro il guardrail e precipitando nel vuoto per diversi metri.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tir sfonda il guardrail e precipita nel vuoto: tragedia sulla Liri oggi

Notizie correlate

Abruzzo, tir sfonda il guardrail della superstrada dei Liri e precipita nel vuotoGrave incidente sulla superstrada del Liri tra Canistro e Civitella Roveto, in Abruzzo.

Incidente sulla Trignina, tir esce di strada e sfonda il guardrail: due feritiTraffico bloccato lungo la strada statale 650 “Trignina”, tra Abruzzo e Molise, per un incidente nel quale sono rimaste ferite due persone nel primo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bari, tir sfonda il guardrail e travolge tre auto sulla SS16: traffico in tilt; Incidente sulla statale 16 a Bari: coinvolti un camion e quattro auto. Feriti e traffico in tilt; Camionista muore lungo la E45. Lo scontro tra il tir e un’auto. Aveva 65 anni, altri due feriti; Tachigrafi non a norma e limiti ignorati: controlli sui mezzi pesanti a Bari, raffica di sanzioni.

Abruzzo, tir sfonda il guardrail della superstrada dei Liri e precipita nel vuoto: conducente muore sul colpoGrave incidente sulla superstrada del Liri tra Canistro e Civitella Roveto, in Abruzzo. Un camion ha sfondato il guardrail ed è precipitato dal ponte per diversi metri. Niente da fare peer il conducen ... fanpage.it

Tir sfonda il guardrail e precipita nella scarpata per diversi metri. Morto l'autistaGrave incidente sulla Avezzano-Sora. Nel primo pomeriggio un autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada nei pressi dello svincolo di Civitella Roveto, precipitando ... rainews.it

Italia - Tir sfonda il guardrail della superstrada e precipita nella scarpata facebook

Tir sfonda il guardrail e precipita nella scarpata sulla Avezzano-Sora x.com