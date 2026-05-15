Camera Giachetti si toglie le manette | ha interrotto l’occupazione

Il deputato di Italia Viva ha tolto le manette che si era messo e ha smesso di incatenarsi in Aula, dopo aver protestato per le questioni legate alla vigilanza sulla Rai. La sua azione di protesta era iniziata con l’obiettivo di attirare l’attenzione sui temi relativi alla gestione dell’azienda radiotelevisiva. Dopo alcune ore, ha deciso di interrompere l’occupazione, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche in merito. La protesta aveva attirato l’attenzione dei presenti nell’aula parlamentare.

Il deputato di Iv Roberto Giachetti, che si era incatenato in Aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l’occupazione. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. ANSA “Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. Lo aveva detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Una sceneggiata in grande stile, il tutto nell’emiciclo deserto. Giacchetti ha svelato alcuni retroscena della sua protesta in diretta a Un Giorno da Pecora. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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