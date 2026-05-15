Cambiano le visite fiscali per i lavoratori in malattia con gli ispettori Inps a casa

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da quest'anno, le regole sui controlli dei lavoratori in malattia sono cambiate con l'introduzione di nuove procedure da parte dell'Inps. Gli ispettori dell'ente si recheranno direttamente a casa dei dipendenti sospettati di assenze ingiustificate, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio approvata di recente. Questi controlli mirano a verificare che lo stato di salute dichiarato corrisponda alla realtà, riducendo così il fenomeno dell'assenteismo sul posto di lavoro.

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Controlli Inps: c'è la stretta sulle visite fiscali ispettive per malattia, contro l'assenteismo. Come previsto dall'ultima legge di bilancio del governo, quest'anno debuttano le nuove regole sui controlli che l'istituto nazionale di previdenza sociale effettua per accertare l'effettivo stato di. 🔗 Leggi su Today.it

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