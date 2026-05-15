Calolziocorte | torna la Lucciolata 5 km tra sport e inclusione

A Calolziocorte è in programma la tradizionale manifestazione della Lucciolata, un percorso di circa 5 km che unisce sport e inclusione. La serata prevede l’uso di gadget luminosi, i cui manufatti sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra volontari, associazioni locali e artigiani. La realizzazione dei gadget ufficiali è stata possibile attraverso il coinvolgimento diretto di diverse realtà del territorio, che hanno contribuito alla creazione degli oggetti destinati a illuminare la camminata.

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? Punti chiave Come sono stati realizzati i gadget ufficiali della serata?. Chi ha collaborato per creare i manufatti luminosi della manifestazione?. Dove si svolgerà il percorso tra sport e inclusione sociale?. Perché la figura della lucciola è centrale per questa edizione?.? In Breve Iscrizioni aperte sabato 23 maggio alle 19:30 presso l'oratorio San Giovanni Paolo II al costo di 6 euro.. Data di recupero prevista per sabato 30 maggio in caso di condizioni meteo avverse.. Oltre mille gadget tematici realizzati dal laboratorio Artimedia della cooperativa sociale La Vecchia Quercia.. Percorso di 5 chilometri tra il quartiere Pascolo e la località di Somasca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calolziocorte: torna la Lucciolata, 5 km tra sport e inclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Statte, torna AutisMob: inclusione e sport nella Bio PiazzaTarantini Time QuotidianoTorna a Statte AutisMob, la manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. Diamante, torna “Oltre lo Sport”: due giorni dedicati a inclusione e integrazioneLe discipline sportive come espressione di inclusione sociale, incontro tra culture diverse e valorizzazione delle differenze.