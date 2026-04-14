A Statte ritorna AutisMob, evento dedicato alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. La manifestazione si svolge nella Bio Piazza e coinvolge diverse attività sportive e iniziative che promuovono l’inclusione. La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate, con l’obiettivo di sensibilizzare su questa condizione e favorire l’integrazione. L’evento si ripete annualmente con lo scopo di sostenere le persone con autismo e le loro famiglie.

Tarantini Time Quotidiano Torna a Statte AutisMob, la manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 17.00, nella Bio Piazza. L’iniziativa è organizzata da Autisticamente APS-ETS, Cooperativa Sociale Logos, Special Olympics Italia – Team Puglia, Gli Amici di Raffaele e Scaut Assoraider Sezione di Statte. Per l’intero pomeriggio, la piazza ospiterà attività inclusive con la partecipazione di operatori, ragazzi e adulti. Il programma prevede momenti di intrattenimento, laboratori creativi e ricreativi, con la conduzione affidata all’assistente sociale Rosita Cecere e la presenza del DJ Marcello Caricasole.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Statte, torna AutisMob: inclusione e sport nella Bio Piazza

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