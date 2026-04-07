Vinitaly il vino umbro sarà grande protagonista del Padiglione D Oltre 100 etichette e la regia del Distretto di Qualità

Da perugiatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la fiera Vinitaly, il vino umbro sarà protagonista nel Padiglione D, con oltre 100 etichette presenti. La partecipazione è organizzata dal Distretto di Qualità, che si occupa di promuovere i prodotti locali. L’obiettivo dichiarato è valorizzare il patrimonio vitivinicolo della regione e rafforzarne la presenza sui mercati nazionali e internazionali, collegando le degustazioni alle caratteristiche culturali e paesaggistiche dell’Umbria.

In Veneto ’l'Umbria parteciperà anche ai programmi di animazione cittadina con un vero “Fuori fiera” unendo la musica di Umbria Jazz e l'enogastronomia "Valorizzare il patrimonio vitivinicolo umbro e rafforzarne il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali, il tutto mettendolo in collegamento con la ricchezza culturale e paesaggistica dell'Umbria". È questo il grande obiettivo del Distretto del Vino Umbro e degli altri produttori umbri che faranno parte del Padiglione D area A1-D4 al Vinitaly di Verona dal 12 al 15 aprile prossimi. L’Enoteca sarà completamente personalizzata con grafica e identità visiva dedicate al Distretto: in esposizione 22 aziende con un corner di esposizione delle loro selezioni di punta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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