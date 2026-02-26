Vini Selvaggi 2026 a Roma | oltre 120 vignaioli naturali fiera del vino e festa inaugurale al San Paolo District

Roma si prepara ad accogliere la sesta edizione di Vini Selvaggi, la fiera indipendente dedicata al vino naturale e all’agricoltura artigianale, in programma dall’8 al 9 marzo 2026 al San Paolo District. Tra le grandi novità di quest’anno spicca la festa di apertura “Naturalmente Selvaggi!”, in calendario sabato 7 marzo, che inaugura ufficialmente tre giorni all’insegna del vino autentico, della convivialità e delle produzioni indipendenti. Nata come spazio di incontro tra vignaioli, operatori del settore e pubblico appassionato, Vini Selvaggi è diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per chi ricerca nel vino naturalità, coerenza agricola e identità territoriale. 🔗 Leggi su Funweek.it

